Softwarekonzern unter Druck Die Cloud-Alternativen für SAP-Kunden

Die schlechte Nachricht für Klein: Genau das können die Kunden in zunehmendem Maße – auch deshalb, weil er selbst die SAP-Software seit zwei Jahren in Richtung Cloud öffnet. Der Kurs ist alternativlos – Kunden wie Aktionäre fordern ihn seit langem, weil etwa in weiter entwickelten Märkten wie den USA praktisch überhaupt keine herkömmliche, auf Rechnern im Unternehmen installierte Software mehr verkauft wird.