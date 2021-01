Softwareriese Corona und Cloud-Wandel: SAP erwartet 2021 weniger Gewinn

Wie die US-Rivalen Salesforce, Workday oder Oracle setzt SAP immer stärker auf den Verkauf von flexibleren Web-Abos, die in der Regel monatlich bezahlt werden und nicht einmalig, was Umsätze prognostizierbarer macht. Der Anteil der besser planbaren Erlöse an den gesamten Umsatzerlösen stieg im vierten Quartal um rund vier Prozentpunkte auf rund 65 Prozent.



Das Schlussquartal ist für SAP besonders wichtig, da in dem Zeitraum traditionell viele Aufträge abgeschlossen werden. Angesichts rückläufiger Softwarelizenzerlöse fiel der Konzernumsatz von Oktober bis Dezember um zwei Prozent auf 7,54 Milliarden Euro, während das bereinigte Betriebsergebnis um drei Prozent auf 2,77 Milliarden Euro und die operative Marge um 1,5 Punkte auf 36,8 Prozent stieg. Im Vorjahresquartal waren hohe Ausgaben für Aktienboni angefallen. Auch im laufenden Jahr werden die sinkenden Einnahmen aus dem Traditionsgeschäft mit Softwarelizenzen das Umsatzwachstum deckeln. Während die Clouderlöse um 13 bis 18 Prozent zulegen sollen, wird für die Cloud- und Softwareeinnahmen höchstens mit einem Plus von zwei Prozent gerechnet. Im schlechteren Fall sollen sie währungsbereinigt stagnieren.