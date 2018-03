Softwareriese Microsoft spaltet sich auf

29. März 2018 , aktualisiert 29. März 2018, 17:00 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Microsoft spaltet sich in zwei Unternehmen auf. Bild: REUTERS Bild:

Überraschung in Redmond: Der IT-Riese Microsoft will sich in zwei Teile aufspalten. Unternehmenschef Satya Nadella will damit „organisatorische Grenzen“ abbauen.