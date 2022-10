Softwareriese SAP kann Russland-Geschäft noch nicht beenden

Bei Vertragsbruch würde SAP verklagt, erklärte Rechtsexperte Anton Imennov von der Kanzlei Pen & Paper. Die Wartungsverträge werden jährlich erneuert, was zuletzt im September geschehen sei, sagten drei Insider. SAP habe die Verträge wegen rechtlicher Bedenken nicht mit drei Monaten Vorlauf gekündigt. Gespräche über den Verkauf des Geschäfts an das lokale Management liefen - aus Sicht von SAP sei das die beste Option. Für die Software-Wartung wird nur noch eine Rumpfbelegschaft gebraucht. Von ehemals 1200 SAP-Beschäftigten sind noch 500 da. Mehr als 150 Mitarbeiter nutzten die Möglichkeit, in ein anderes Land umzuziehen. Bis Ende 2022 sollen nur noch rund 100 Menschen für SAP in Russland arbeiten, wie zwei Insider sagten.