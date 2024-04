Softwareunternehmen Bericht: Abfindungsprogramme für SAP-Stellenabbau in Deutschland stehen

„Mit dem geplanten Transformationsprogramm verlagern wir verstärkt Investitionen in strategische Wachstumsbereiche, in erster Linie in KI“, hatte Vorstandschef Christian Klein im Januar erklärt. „Damit werden wir auch zukünftig wegweisende Innovationen entwickeln und gleichzeitig die Effizienz unserer Geschäftsprozesse verbessern.“ Bis Ende 2025 werde SAP knapp eine Milliarde Euro in diesen Bereich stecken, sagte Klein.



