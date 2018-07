Sorgenkind der Telekom Der Strategieschwenk bei T-Systems war überfällig

Heute, nur etwas mehr als ein halbes Jahr später, zeigt sich: Al-Saleh exekutiert genau nach Plan, um Umsatz und Rendite von T-Systems wieder zu steigern. So beteiligt sich die Telekom-Tochter nicht an der Neuausschreibung eines Großprojekts zur Betreuung der PC-Arbeitsplätze beim Energieversorger RWE/Innogy, wie die „WirtschaftsWoche“ am Wochenende exklusiv berichtete. Dabei hatte T-Systems die Wartung von 40.000 PC-Arbeitsplätzen bei RWE im Jahre 2013 übernommen.