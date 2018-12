 Soziale Medien: Datenschutz-Klage gegen Facebook wirft grundsätzliche Fragen auf

Der Nutzer berechtigte die Anwendungen auch, in seinem Namen zu posten - „Statusmeldungen, Fotos und mehr“, hieß es in einem Fall. In den Vorinstanzen war der Bundesverband der Verbraucherzentralen deswegen erfolgreich gegen Facebook vorgegangen: Die Nutzer würden nicht ausreichend darüber informiert, welche Daten weitergegeben würden und was damit passiere, urteilte zuletzt das Berliner Kammergericht. Die Berechtigung zum Posten sei so unbestimmt, dass sie sogar Werbung für „sexuell anzügliche Produkte“ umfasse.