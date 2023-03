Soziale Netzwerke Wann Lügen erlaubt sind

Ich behaupte, dass heute morgen in Frankfurt alle Ampeln ausgefallen sind, was aber nicht stimmt. Was kann jetzt passieren?

Eine Beleidigung oder Verleumdung liegt wahrscheinlich nicht vor. Der Staatsanwalt wird also nicht bei Ihnen klingeln. Aber die Stadt Frankfurt könnte trotzdem gegen Sie vorgehen und gerichtlich eine Einstweilige Verfügung erwirken, die Ihnen verbietet, die Aussage zu wiederholen. Der Satz könnte für Sie also teuer werden. Aber oft ist es nicht so einfach wie in diesem Beispiel. Wir sprechen hier nur über falsche Tatsachenbehauptungen, die also eindeutig bewiesen oder widerlegt werden können. In der Praxis ist es aber nicht immer einfach, sie von einer Meinungsäußerung abzugrenzen. Bei einer Meinungsäußerung dürfen Sie sich auch auf ganz windige Argumente stützen.