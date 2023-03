Soziale Netzwerke Das Beispiel LinkedIn zeigt: Auch Zensur hat ihre Grenzen

Siegbert Faiss ist Chefarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie am Sana-Klinikum Berlin-Lichtenberg. Vor zwei Jahren hätten ihn Kollegen motiviert, auch mal im Netz über den Klinik-Alltag zu berichten, über eine Plattform wie LinkedIn, sagt Faiss. „Ich hatte anfangs Zweifel, dass das was ich zu berichten hatte, für andere interessant ist“, sagt der Mediziner. Trotzdem begann er, regelmäßig Beiträge einzustellen. So zeigte er etwa ein Video, auf dem zu sehen ist, wie ein fünf Millimeter kleines Krebsgeschwür aus dem Magen eines Patienten geschält wird. „Die Operation war ein toller Erfolg, den ich mit anderen teilen wollte“, sagt Faiss. Für Laien ist die Relevanz seiner Beiträge nicht immer auf Anhieb erkennbar. Doch bei Experten aus dem Gesundheitswesen kommt das was er bei LinkedIn einstellt, offenbar gut an und wird als wertvoll eingestuft, wie sich aus den Kommentaren zu einigen Beiträgen ablesen lässt.