Soziale Netzwerke Das Beispiel LinkedIn zeigt: Auch Zensur hat ihre Grenzen

Den Beitrag mit Verweis auf die Community-Richtlinien zu sperren, in denen es unter anderem heißt, es dürften keine Inhalte geteilt werden, „von denen Sie wissen oder glauben zu wissen, dass diese irreführend oder ungenau sind oder sein könnten“ hält das Gericht ebenfalls für nicht legitim. Denn: LinkedIn habe nicht vorgegeben oder definiert, wann und unter welchen Umständen ein Beitrag als irreführend oder ungenau anzusehen sei. Die Entfernungs- und Sperrungsvorbehalte in den Nutzungsbedingungen müssten gewährleisten, dass darauf gestützte Entscheidungen nachvollziehbar seien. „Dazu dürfen sie nicht auf subjektiven Einschätzungen oder Befürchtungen“ von LinkedIn beruhen, sondern müssten vielmehr an „objektive, überprüfbare Tatbestände anknüpfen.“