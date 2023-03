Soziale Netzwerke Wann Lügen erlaubt sind

Kommen wir zu einer anderen Kategorie, die auch nicht erlaubt ist, und zwar die Volksverhetzung. Der Begriff ist sehr sperrig. Wann stellt eine Äußerung eine Volksverhetzung dar?

Das ist in der Tat ein komplizierter Straftatbestand. Fangen wir mal damit an, was die Intention des Gesetzgebers war, als er den Paragraphen beschlossen hat. Er wollte verhindern, dass ein feindseliges oder hasserfülltes Meinungsbild entsteht. Er wollte der Gefahr entgegenwirken, dass bestimmte Menschen oder Gruppen aggressiv angegangen und infolgedessen zu Gewaltopfern werden können. In der Praxis wird Volksverhetzung oft im Zusammenhang mit fremdenfeindlichen Aussagen diskutiert. Aber man muss hier aufpassen. Nicht jede ausländerfeindliche Äußerung ist gleichzeitig auch eine Volksverhetzung.