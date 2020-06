Soziale Netzwerke Warum der Werbeboykott Facebooks Geschäft fördert

Am Freitag ist die Aktie von Facebook um 8,3 Prozent abgestürzt. Twitter folgte mit einem Minus von 7,4 Prozent. So schlimm ist Facebook in der Spitze selbst zu Hochzeiten des Cambridge-Analytica-Datenskandals nicht gebeutelt worden. Diesmal geht es ans Eingemachte. Dem Kurssturz ging die Ankündigung von Coca-Colas Konzernchef James Quincey voraus, Werbung in sozialen Netzwerken zu stoppen. Der britisch-niederländische Konsumgütergigant Unilever will nicht mehr auf Facebook werben, ebenso wie Jeans-Produzent Levis, die Kleidermarke Eddie Bauer, der Autohersteller Honda, Sportartikelhersteller North Face und Patagonia. Auch der Telekommunikationskonzern Verizon hat sich dem Werbeboykott angeschlossen. Der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble, einer der größten Kunden von Facebook, ringt noch mit sich. Ebenso wie AT&T. Ist das der Anfang vom Ende des phänomenalen Wachstums von sozialen Netzwerken wie Facebook? Dessen Umsatz ist in den vergangenen zehn Jahren von zwei Milliarden Dollar auf derzeit 71 Milliarden Dollar geklettert, mit Gewinnmargen, die selbst Apple in den Schatten stellen.