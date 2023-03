Soziale Netzwerke Das Beispiel LinkedIn zeigt: Auch Zensur hat ihre Grenzen

Vor Gericht führte ein LinkedIn-Anwalt dann aus, dass die vom Unternehmen betriebene Plattform ein berufliches Netzwerk und „nicht in erster Linie dazu bestimmt ist, wissenschaftliche oder medizinische Fakten oder Theorien zu diskutieren und einzuordnen.“ Zudem sei LinkedIn nicht nur dazu berechtigt, Beiträge zu entfernen, „wenn diese nachweislich falsch sind, sondern bereits dann, wenn diese irreführend oder ungenau sind oder sein könnten.“ LinkedIn meint also, dass ein Beitrag gar nicht falsch sein muss, um gelöscht zu werden, sondern dass allein das Risiko, dass dem so sein könnte, ausreicht.



Das Gericht sieht das allerdings anders. Interessant ist die Begründung, denn diese lässt sich auch auf andere Fälle übertragen.