Soziales Netzwerk Elon Musks Twitter-Abzocke: Das kann Twitter Blue

„Betreiber der Twitter-Beschwerde-Hotline“, das ist also der Titel, den sich Elon Musk seit Neuestem in seiner Twitter-Biografie gibt.



Kurz davor bezeichnete er sich dort noch als „Chief Twit“, also übersetzt als „Chef-Depp“.



Dass er sich nun also als Betreiber der Twitter-Beschwerde-Hotline ausgibt, hängt mit seiner neuesten Ankündigung zusammen: In Zukunft sollen nur noch jene Twitter-Accounts eine Verifikation in Form eines blauen Hakens bekommen, die für acht Dollar monatlich ein Twitter-Blue-Abo abschließen.



„An alle, die sich beschweren, bitte beschwert euch weiter, aber es wird acht Dollar kosten“, tweetete Musk; sein Post hat bisher über 700.000 Likes gesammelt.