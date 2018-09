Soziales Netzwerk Facebook schraubt Unterstützung von Wahlkampagnen zurück

San FranciscoNach dem größten Datenskandal in der Firmengeschichte im Zusammenhang mit dem US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 will Facebook künftig mehr Abstand zu Wahlkämpfern wahren. Es würden keine Mitarbeiter mehr in Wahlkampfbüros entsandt, teilte das weltgrößte Internetnetzwerk in der Nacht zu Freitag mit. Statt der persönlichen Unterstützung will der US-Konzern künftig über ein Onlineportal Wahlkämpfer bei ihrer Arbeit unterstützen.