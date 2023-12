Über die Zukunft von Spark Networks sollte bereits am 12. Dezember am Amtsgericht in Berlin-Charlottenburg entschieden werden. Eine Richterin muss dem Restrukturierungsplan zustimmen. Doch selbst über den Ort des Verfahrens gibt es Streit zwischen den Parteien. Eingetragen ist Spark Networks in München. In der bayerischen Hauptstadt fand zuletzt auch die Hauptversammlung des Unternehmens statt. Warum wird das Verfahren dann in Berlin geführt? Laut Anleger-Anwalt Tobias Fuchs sei Berlin als Standort des Gerichts kein Zufall. „Es ist schon seltsam, dass man nach Berlin wollte. Denn zuständig sollten die Gerichte am handelsregisterrechtlichen Sitz der Gesellschaft in München sein, an dem ja auch die Hauptversammlungen stattfinden. Warum die Unternehmensanwälte dies nicht wollten, bleibt ihr Geheimnis“, meint er. Aber: In Berlin hat das Unternehmen Büros in einem Hinterhof. Dort sollen über Töchterfirmen zuletzt mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt gewesen sein.