Sparkurs bei SAP Warum SAP 3000 Stellen streicht

Nach einem Gewinnrückgang baut SAP erstmals seit vier Jahren wieder Arbeitsplätze ab. Europas größtes Softwarehaus kündigte die Streichung von 3000 Stellen an, gut 200 davon in Deutschland, und reihte sich damit in die Riege von Technologiekonzernen ein, die auf die Kostenbremse treten. Der Stellenabbau betreffe rund 2,5 Prozent der Belegschaft und sei Teil einer Konzentration auf das Kerngeschäft, sagte Konzernchef Christian Klein am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz am Firmensitz im baden-württembergischen Walldorf. Außerdem will SAP seine milliardenschwere Mehrheitsbeteiligung an der Datenanalyse-Firma Qualtrics verkaufen, bei der der Konzern erst 2018 eingestiegen war.