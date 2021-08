Spieleindustrie Gamescom-Auftakt: Hersteller von Handyspielen stellen politische Forderungen

Jonas Thiemann aber hält an seiner Kritik fest. „Andere Länder zeigen, dass es besser geht“, sagt er. Israel sei ein Vorreiter, aber auch die Türkei. „Dort finden Sie ein Mobile-Gaming-Studio neben dem anderen.“ Deutschland müsse mehr Menschen dafür begeistern, Spiele zu entwickeln. Gerade dafür würden sich Mobile Games eignen. „Die Teams in unserer Tochterfirma Sunday haben in den ersten sechs Monaten 50 Prototypen entwickelt“, erinnert er sich. Dabei sei dann mit Cat Escape auch ein Hit gewesen. „Insgesamt ging das mit erstaunlich wenig Geld“, so Thiemann weiter. Niemand müsse also Angst haben, Unsummen an Fördergeldern zu versenken, ohne dass ein Ergebnis herauskommt.



