 Spionage-Vorwürfe: US-Computerhersteller Supermicro weist alle Vorwürfe zurück

Doch in einem Brief an seine Kunden weist Supermicro nun alle Vorwürfe zurück. Eine umfangreiche Analyse hätte gezeigt, dass der Bericht der US-Reporte eine Ente wäre. Supermicro sei über das Ergebnis nicht überrascht, heißt es weiter. Die global agierende britische Firma namens „Nardello & Co“ soll einem Insider zufolge die Analyse durchgeführt haben. Kunden sei es gestattet, sich an diese Firma zu wenden, sollten sie weitere Fragen haben.