Spionagegefahr Die Tiktok-App muss auch von deutschen Diensthandys verschwinden

Und die Bundesregierung? Sitzt das Thema aus. Das Bundesamt für Informationssicherheit hat zu dem Thema bisher keine abschließenden Erkenntnisse, und so passiert in Berlin erst einmal nichts. Das Vorgehen zeugt von großer Naivität. Bei der Abwehr von Spionage sollte nicht so lange gewartet werden, bis ein Risiko hart belegt ist.