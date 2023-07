Spionageskandal Dänemark empört sich über Huawei

Brisant ist nicht nur, wie Huawei mit illegitimen Mitteln versuchte, die Konkurrenz auszustechen. Noch im Dezember 2018 hatte der Huawei-Landesmanager in Dänemark, Yang Lan, einen Brief an den Verteidigungsausschuss des dänischen Parlaments geschrieben mit dem fettgedruckten Betreff: „You can trust Huawei“ – Sie können Huawei vertrauen.