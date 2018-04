Spotify, Deezer, Apple Music: Streaming wird zur wichtigsten Einnahmequelle der Musikindustrie

„Die Industrie ist auf einem positiven Weg der Besserung, aber es ist sehr klar, dass das Rennen noch lange nicht gewonnen ist“, betonte IFPI-Geschäftsführerin Frances Moore. Noch immer existiere eine Kluft zwischen dem, was Online-Portale wie YouTube mit Hilfe von Musik einnähmen und was sie an die Künstler weitergäben. Es müssten gesetzliche Regelungen gefunden werden, um diese Lücke zu schließen, so Moore.