Spotify gegen Apple: Der App Store braucht dringend Regulierung

Das Prinzip von Apples App Store sei so, „als würde man 30 Prozent Kommission für die Nutzung des Internets einkassieren“, twitterte Elon Musk einmal. Das sei „zehn Mal mehr als es sein sollte“ und „definitiv nicht ok“. Bei allem Irrwitz, den Musk in diesen Tagen so von sich gibt: In diesem Fall liegt er nicht verkehrt.