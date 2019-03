Spotify & Co. Neuer Audio-Boom: Drei Thesen zur Zukunft des Podcasts

Bislang war es für kleine Anbieter in Deutschland schwierig, einen profitablen Podcast zu betreiben. Das liegt zum einen daran, dass der Podcast für den Werbemarkt und auch für viele Hörer noch ein relativ junges Medium ist. „Der Podcasts gehört noch nicht in den Standard-Marketing-Mix von vielen großen Unternehmen. Außerdem gibt es noch Luft nach oben, was die Hörerzahlen betrifft. Deshalb braucht es noch mehr Marketing und Aufklärungsarbeit in eigener Sache“, konkretisiert Tina Jürgens, die Geschäftsführerin des Berliner Podcast-Netzwerks Zebra Audio. Das Unternehmen bietet seit einem Jahr sämtliche Dienstleistungen von der Konzeption über die Produktion bis zur Vermarktung von Podcasts an. Bei Zebra Audio wie auch bei AS&S, dem Werbevermarktungsservice der ARD, lässt sich jedoch eine verstärkte Nachfrage nach Podcasts seitens der Werbekunden feststellen.