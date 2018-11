Sprachassistent und faltbares Display So will Samsung Apple und Co. angreifen

Es ist Dag Kittlaus, der Vater von Siri. Der Schöpfer des ersten digitalen Sprachassistenten für jedermann, den Apple ab Herbst 2011 in seine iPhone-Reihe integrierte und damit auf der ganzen Welt bekannt machte.

Der gebürtige Norweger eckte schnell mit der verschlossenen Kultur Apples an, schied im Herbst 2011 aus und gründete mit seinem Mitstreiter Adam Cheyer ein neues Start-up namens Viv Labs. Den beiden gelang das Kunststück, es wiederum an einen milliardenschweren Konzern zu verkaufen – an Samsung, diesmal für rund 215 Millionen Dollar. Also ausgerechnet an Apples gefährlichsten Wettbewerber im Smartphone-Geschäft.