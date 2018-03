Start-up aus Berlin: Spryker erhält 22 Millionen frisches Kapital

So langsam habe jedes Unternehmen begriffen, dass Zeit zum Umdenken sei, meint Graf: „Selbst Spitzenunternehmen aus eigentlich analogen Branchen müssen sich zu Technologie-Unternehmen wandeln, um in Zukunft auch weiter vorne mitzuspielen.“ Doch wenn alle zu Technologieunternehmen, besteht am Ende nicht auch die Gefahr, dass sie ihre eigene Technologie entwickeln? Der Schweizer Online-Marktplatz Siroop wechselte zum Beispiel knapp drei Jahre nach dem Start mit Spryker auf ein eigenes Shopsystem. Für Mitgründer Graf ist das allerdings kein Anlass zur Besorgnis: „Wir fördern es sogar, dass Unternehmen ihre eigenen Systeme entwickeln. Manchmal stoßen wir erst den Prozess an, in dem sie sich über die Möglichkeiten der Digitalisierung Gedanken machen.“ Für andere Märkte oder Geschäftsbereiche böte sich dann aber doch die Spryker-Software an, ist Graf überzeugt.