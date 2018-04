Start-up: Die seltsame Gründer-Show des Carsten Maschmeyer

Das ist auch der Gedanke hinter „Startup!“. Zumindest will Sat.1 das weismachen. Leider geht es so gut wie nie um die Erfindungen, die Produkte, kurz: um Substanz. Stattdessen taucht Maschmeyer plötzlich in Rennoverall und Basecap an einer Rennstrecke auf. Seine Botschaft: „Startup heißt Vollgas!“ Und: „Mit Krisen kann man nicht verhandeln.“

Deswegen will er eine Stresssituation simulieren. Und das geht so: Die Teilnehmer brausen im Beifahrersitz eines 700-PS-Boliden über den Spreewaldring und müssen dabei Quizaufgaben lösen. Einer nach dem anderen. Mit den immer gleichen Fragen. Es zieht sich wie das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Nur, dass es nie Nacht wird. Auch eine Siegerehrung darf nicht fehlen. Samt Sektdusche. In Super-Zeitlupe.