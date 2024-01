Stellenabbau Ebay streicht 1000 Jobs

Die Handelsplattform Ebay streicht rund 1000 Jobs, um ihre Kosten zu senken. Der Abbau werde schätzungsweise neun Prozent der Vollzeitbeschäftigten treffen, schrieb Ebay-Chef Jamie Iannone in einer am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten E-Mail an die Mitarbeiter.