Störung Microsoft behebt weltweiten Office-Ausfall

Ähnlich wie in Deutschland können sich auch Nutzer in anderen Ländern und Kontinenten derzeit vielfach nicht bei den Microsoft-Servern anmelden, oder mit diesen E-Mail oder Daten austauschen. Online-Störungsseiten wie Downdetector.com beziehungsweise allestoerungen.de des Datendienstleisters Ookla melden Ausfälle weltweit und in Deutschland.