Streaming Wars Hat Netflix doch noch ein entscheidendes Ass im Ärmel?

Netflix' erste Ausflüge in den Gaming-Bereich begannen vor einigen Jahren mit interaktiven Filmen und Serien. So etwa mit dem 2018 erschienen Film „Black Mirror: Bandersnatch“, einem Zusatz zur auf Netflix beliebten Serie „Black Mirror“, bei dem die Zuschauer wie in einem Entscheidungsbuch an bestimmten Stellen selbst auswählen können, wie sich der Protagonist entscheidet und die Handlung weitergeht. Zum letzten Halloween brachte Netflix den interaktiven Film „Escape the Undertaker“ heraus, in dem Wrestling-Stars in einem Spukhaus umherwandern. Auch zu einigen Kinderserien hat der Konzern interaktive Angebote entwickelt.