 Streamingdienst: Kanadisches Parlament rügt Netflix wegen Nutzung echter Katastrophenbilder

Ottawa Die Nutzung echter Kameraaufnahmen von einem schweren Eisenbahnunglück in Kanada in Netflix-Produktionen hat die Politik auf den Plan gerufen. Das kanadische Parlament votierte am Mittwoch für einen Antrag, laut dem der Streaming-Dienst die Bewohner der Ortschaft Lac-Mégantic in der Provinz Québec entschädigen sollte.