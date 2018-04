Streamingdienst: Spotify peilt 1 Milliarde Nutzer an – und ändert dafür die Strategie

New York„We’ve got news for you“ steht auf der geheimnisvollen Einladung von Spotify. Der Musik-Streamingdienst lädt in das Gramercy Theatre auf der East 23rd Street im New Yorker Stadtteil Chelsea ein. Kein Hinweis, worum es geht. „I got to break free“ spielt an diesem Dienstagmorgen im dunklen Theatersaal, der sich schon eine halbe Stunde vor Beginn rasch füllt.