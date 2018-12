Streamingdienst Tencent Music treibt Milliarden-Börsengang voran

Im Oktober hatte Tencent Music wegen der fallenden Aktienmärkte den Börsengang zunächst auf die lange Bank geschoben. Nun hofft das Unternehmen, am 12. Dezember sein Debüt an der New Yorker Börse Nyse zu feiern. Tencent Music wolle die Emission so bald wie möglich durchziehen, weil man eine erneute Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China fürchte, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.