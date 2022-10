Streamingdienstleister Woran Netflix' Werbemodell scheitern könnte

Doch dann ging es viel schneller: Nur sechs Monate sind seit der Ankündigung vergangen, ins Werbegeschäft einzusteigen und schon ist es so weit. Am 1. November startet Netflix in Mexiko und Kanada als erste Märkte mit Werbeabo, ab dem 3. November bietet das Unternehmen das Modell dann auch in Deutschland, den USA und weiteren Märkten an. Ab dem 10. November soll es das günstigere werbefinanzierte Netflix-Abo dann in insgesamt zwölf Märkten geben.