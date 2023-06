Streit um chinesischen Anbieter Telekom-Chef: „EU-Empfehlung zu Huawei ist nicht klug“

Zuvor hatte er sich über wettbewerbsfördernde Regulierungen der EU beschwert, die dazu führten, dass er in Europa nur halb so profitabel operieren könne wie in den USA. Dadurch fehle es an Geld für die Entwicklung von Innovationen. Die Deutsche Telekom erwirtschaftet inzwischen 70 Prozent ihres Umsatzes in den USA. Dort aber ist Huawei längst aus den Netzen der drei großen Mobilfunkbetreiber ausgeschlossen. Höttges nannte auch die Datenschutz-Grundverordnung und geplante Regulierungen von künstlicher Intelligenz als Beispiele für innovationshemmende Politik aus Brüssel – ein Technologie-Start-up würde er anderswo aufmachen, nicht in Europa.



