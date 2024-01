Streit um Präsenzpflicht „SAP, wie wir es kannten, ist vorbei“

SAP-Chef Christian Klein hatte in einer internen Mail an die Belegschaft vom 9. Januar dieses Jahres die neue Präsenzpflicht überraschend angekündigt: „Wir wissen, wie wichtig und bereichernd es ist, persönlich zusammenzuarbeiten“, so Klein. „Künftig sind drei Tage pro Woche im Büro und bei Kunden/Partnern vorgesehen.“ Regelmäßige Büropräsenz trüge entscheidend dazu bei, neue Ideen zu generieren und so den Wettbewerbsvorteil zu sichern, heißt es in den internen SAP-Arbeitsrichtlinien als Begründung für die neue Anwesenheitspflicht, über die die WirtschaftsWoche Anfang Januar exklusiv berichtet hatte.