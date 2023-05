Streit um Verkauf der Software AG Persönliche Gründe? „Das nehme ich Ihnen nicht ab“

Am 18. April beschlossen Vorstand und Übernahmeausschuss, Silver Lake Zugang zu einer „begrenzten Confirmatory Due Diligence“, also einer lediglich oberflächlichen, bestätigenden Buchprüfung zu gewähren. Am 21. April fand ein Telefonat mit Bain Capital statt, am Abend desselben Tages unterbreitete Silver Lake seine bindende Offerte zu 30 Euro. Am 2. Mai habe Bain seine erste unverbindliche Offerte eingereicht, woraufhin Vorstand und Übernahmeausschuss am 3. Mai mit Silver Lake eine Erhöhung des Preises auf 32 Euro verhandelte.