Ströer: Vom Plakatekleber zum Digitalwerber

Heute, 25 Jahre später, erzielt die Ströer AG 720 Millionen Euro Umsatz und ist neben dem Konkurrenten Decaux aus Frankreich größter Verkäufer von sogenannten „Out-of-home“-Werbeflächen in Deutschland, also Plakaten, Reklame in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an Bushaltestellen sowie in Bahnhöfen und City-Toiletten.