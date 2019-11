Studie Apple sticht Google beim Mobile Payment aus

Wer ein Smartphone von Samsung, Sony oder LG besitzt, kann dank Google Pay seit Juni 2018 in Deutschland mit dem Handy bezahlen – sei es das Essen im Restaurant, den Sprit an der Tankstelle oder den Wocheneinkauf an der Supermarktkasse. Nutzer von Apple Pay können das hierzulande seit Dezember 2018. Trotz dieses Vorsprungs ist Apple Pay deutlich bekannter, wird von Nutzern als praktischer und vertrauenswürdiger wahrgenommen und trägt so stärker zum – bislang allerdings noch ausbleibenden – Durchbruch des Bezahlens per Smartphone bei.