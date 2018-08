Studie über Google Smartphone übermittelt Standort 340 Mal am Tag

21. August 2018

Google kann „anonymisiert erhobene Informationen“ mit persönlichen Daten von Nutzern verknüpfen. Bild: AP Bild:

Selbst ein nicht-bewegtes Android-Smartphone übermittelt laut einer Studie seinen Standort 340 Mal am Tag an Google. Der Konzern steht zunehmend in der Kritik, übermäßig Daten zu sammeln.