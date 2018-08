Suchmaschine in China: Britischer Außenminister wirft Google Bigotterie vor

LondonDer britische Außenminister Jeremy Hunt wirft Google Bigotterie vor. Es sei „außerordentlich“, dass der Internetriese eine zensierte Version seiner Suchmaschine in China anbiete, zugleich aber beim Kampf gegen Kinderpornografie nicht mit westlichen Ermittlern zusammenarbeite, erklärte Hunt am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter: „Sie waren so stolz darauf, ihre Werte in den Mittelpunkt zu stellen.“