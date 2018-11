Supreme Court Apples Monopol auf den Verkauf von iPhone-Apps auf der Kippe

Zunächst waren die Kläger in niederen Instanzen gescheitert, doch ein Berufungsgericht in San Francisco nahm den Fall im vergangenen Jahr wieder auf. Dagegen wehrt sich Apple nun vor dem Obersten Gericht. Dort äußerten am Montag liberale, aber auch konservative Richter Zweifel an der Darstellung der US-Regierung und von Apple, dass die Verbraucher bei ihren Kauf von Apps die Folgen dieses Monopols nicht direkt zu spüren bekämen.