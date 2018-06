SWMH: Wechsel an der Spitze der Südwestdeutschen Medienholding

Zur SWMH mit Sitz in Stuttgart gehören unter anderem 16 Zeitungstitel wie die „Süddeutsche Zeitung“ sowie die „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“. Die Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben rund 6100 Mitarbeiter an mehr als 30 Standorten im In- und Ausland. Über den Wechsel an der SWMH-Spitze hatten zuvor „Kress“ und das „Medium Magazin“ berichtet.