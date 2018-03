SXSW 2018: Elon Musk begeistert sich für Serie „Westworld“ – Motivator auf der Bühne

Sie sind menschenähnliche Roboter, sogenannte Hosts, geschaffen um zu dienen und den Gelüsten der Besucher zu entsprechen. Werden sie erschossen, kommen sie einfach in die Werkstatt und werden wieder fit gemacht. Alles ist gut in Westworld, bis einzelne Darsteller beginnen ihre Rolle zu hinterfragen – ab da beginnt die Unordnung und keinem ist am Ende mehr so ganz klar, wer da Cyborg ist und wer nicht.