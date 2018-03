SXSW 2018 - Tag 2: „Das Silicon Valley sollte sich Sorgen machen“

Dabei bekommt Dell für sein Panel „Gesundheitswesen und Technologie“ direkt einen der größeren Säle im Convention Center. Aber anders als bei Bernie Sanders, der an der gleichen Stelle gesprochen hatte, füllt der sich nicht so nachhaltig. Dabei ist das Thema durchaus interessant – auch wenn das Gespräch sich größtenteils in Allgemeinplätzen aufhält. Dell glaubt an die Macht der Daten, die durch vernetzte Geräte weiter zunehmen wird.