SXSW: Elon Musk fürchtet sich vor Künstlicher Intelligenz

Was Musk so pessimistisch stimmt, ist die „außerordentliche“ Geschwindigkeit, mit der sich KI verbessert und zu selbständigem Handeln verleiten könnte. Googles AlphaGo könne mühelos Meister des chinesischen Brettspiels schlagen. Das Programm Alpha Zero habe in wenigen Stunden Schach spielen gelernt und dann nicht nur Großmeister, sondern auch andere superstarke Schachcomputer vom Brett gefegt.