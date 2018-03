SXSW: Warum Bernie Sanders in Austin ein Superstar ist

Im Publikum brandet Applaus auf - so wie fast bei jeder Forderung des Politikers, der keiner Partei angehört. Das verwundert in dem gemeinhin als Cowboy-Land verschrien Texas. Auch in Austin finden sich an vielen Gebäuden Hinweise zum korrekten Tragen von Schusswaffen. Doch die texanische Hauptstadt ist ein wenig anders als ihr Umland: Die Stadt mit knapp einer Million Einwohner ist bekannt für ihre Subkultur, geprägt von Studenten, Künstlern, Technik-Nerds, die sich abends in der berühmten Sixth Street treffen. Das hat auch Auswirkungen auf die Politik: Austin gilt als linke Enklave innerhalb des „roten“ Staates Texas. Also ein Heimspiel für den für US-amerikanische Verhältnisse als extrem links geltenden Sanders.