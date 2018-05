T-Mobile-Sprint-Deal: So erklärt der Softbank-Chef seinen überraschenden Sinneswandel

Das Telekommunikations-Geschäft bleibt aber wichtig, nicht nur in den USA. In Japans plant er bereits, Softbank Mobile an die Börse zu bringen. Allerdings will er die Kontrolle an diesem Juwel behalten. Schließlich erzielt es einen freien Cashflow von 500 Milliarden Yen pro Jahr, rund vier Milliarden Euro. Der Anteil an Umsatz und Gewinnen ist ebenfalls beträchtlich.