T-Mobile US Der Magenta-Mann

Seine liebsten Angriffsziele sind die Konkurrenten AT&T und Verizon. Am Haiku Poetry Day, ein Tag der japanischen Gedichten gewidmet ist und alle Menschen dazu auffordert kreativ zu sein, twitterte er: „@Verizon is bad @ATT is bad too @TMobile is great“. Am 21. März verlinkte er eine Meditationsschallplatte unter dem Tweet, in dem es hieß Kunden von AT&T und Verizon bräuchten diese, wenn sie mit deren Kundenservice gesprochen hätten. Doch der offene Angriff auf die Konkurrenz ist Teil seiner Strategie, so will er Kunden zu T-Mobile locken.