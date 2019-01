 T-Mobile US: Ein Telekom-Roboter steht im Zentrum der Vorwürfe gegen Huawei

Ein Angestellter von Huawei, der in der Anklageschrift R.Y genannt wird, schrieb im Januar 2013 in einer E-Mail an Huawei in China: „Noch einmal, wir KÖNNEN TMO KEINE Fragen über den Roboter stellen. TMO ist SEHR wütend wegen der Fragen, die wir gestellt haben. Sorry, wir können Ihnen keine weiteren Informationen liefern.“ Der Angestellte schlug vor, dass die Zentrale eigene Ingenieure zum Labor in Seattle schickte.